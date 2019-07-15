Финансирование поступило из грантовых средств, проект поддержало местное министерство образования и науки.

Сумма полученных колледжем средств составляет свыше восьми миллионов рублей, из которых около шести миллионов – это средства, выделенные федеральным бюджетом, а около одного миллиона рублей смог изыскать сам колледж. Ещё около полутора миллиона рублей выделили местные власти. Открытие новых мастерских стало реальностью благодаря федеральной программе под названием «Молодые профессионалы», в рамках национального проекта «Образование». В текущем году медицинский колледж стал победителем конкурса, проводимого федеральным Министерством просвещения. К концу года планируется завершить работу по открытию пяти новых мастерских стандарта WorldSkills. Каждая мастерская будет презентована для последующей работы в собственной компетенции, как например, «Фармацевтика» или «Стоматология ортопедическая» и так далее.

По информации, предоставленной директором Сыктывкарского медицинского колледжа имени И.П. Морозова Верой Пилипенко, колледж сам вправе утвердить собственную компетенцию, если в ней есть острая необходимость в регионе. Одной из такой новой компетенции стала «Медико-социальная помощь населению». Эта инициатива была поддержана грантодателями, и колледж получил финансовые средства и на её создание.

Полученные деньги будут направлены, в основном, на обновление материально-технической базы образовательного учреждения, на приобретение лабораторного и учебного оборудования: тренажёры, фантомы, симуляторы. Ремонту подвергнутся десять помещений на территории медицинского колледжа. Благодаря новым мастерским около десяти тысяч региональных медицинских сотрудников смогут пройти на базе колледжа курсы переподготовки и повышения квалификации, заключила Вера Пилипенко.