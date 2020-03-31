ИА «Ореанда-Новости». В администрации Москвы рассказали о соблюдении горожанами режима обязательной изоляции. Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что большинство москвичей в первый день соблюдали введённые властями ограничительные меры.

Ракова объяснила, новые меры, прежде всего, введены для тех, кто не смог самостоятельно перестроить жизнь под «новые обстоятельства». Заммэра также обратила внимание, что ограничения должны подействовать на тех, кто, несмотря на настоятельные рекомендации властей остаться дома, отправились в парки и стали собираться большими компаниями.

Заместитель мэра подчеркнула, что пока есть возможность, важно действовать на опережение. «Ужесточение режима уже дало свой эффект – сегодня ситуация улучшилась», - подытожила Ракова.