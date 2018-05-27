ОРЕАНДА-НОВОСТИ В это воскресенье 27 мая в барнаульском торговом развлекательном центре «Весна» разгорелся сильный пожар. Как стало известно со слов МЧС по Алтайскому краю, ЧП произошло в связи с возгоранием утеплителя в левой части здания. В результате огонь повредил фасад на площади около двух квадратных метров. К счастью, до внутренней части центра огонь так и не добрался, удовлетворившись внешней частью центра.

Как только стало известно о случившемся, на место было отправлено порядка 10 единиц противопожарной техники и пару десятков сотрудников МЧС России. На данный момент устанавливается причина произошедшего, однако уже существует несколько версий. Это могло произойти либо из-за неисправности устройства или по причине неаккуратного обращения с огнем кого-то из сотрудников персонала или посетителей. Вторая причина кажется более достоверной, поскольку в месте возгорания была организована неофициальная курильне, хотя по всем правилом безопасности в том месте этого делать было нельзя. Об этом так же красноречиво говорили висящие там знаки «Куренье в этом месте Воспрещено».

В социальных сетях жители красноречиво прокомментировали эти событии. С их слов, они часто там видели большую компанию курящих подростков, а также посетителей центра и работников. Возможно, причиной возгорания стало попадание пепла от сигарет или самих окурков в утеплитель, что могло произойти из-за сильного ветра в данной местности. Огонь на сегодняшний момент уже был потушен. К счастью, никто не пострадал. Почти вся техника уже покинула место происшествия, предварительно разобрав часть плитки на улице.

Несмотря на огромное количество проверок, в России до сих пор не создана эффективная система по противодействию пожаров. С интересным предложением по этому поводу выступал бывший кандидат в президенты и Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его мнению, должно быть введено обязательное страхование подобных объектов третьими лицами. В результате за техникой безопасности будут следить не только государственные учреждения, но и частные компании которые при виде противопожарных нарушений просто откажут объекту в страховке, тем самым вынудив его либо закрыться, либо исправить нарушения.

Напоминаем, что 25 марта в Кемерово произошел сильный пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек. Это послужило началом крупномасштабных противопожарных проверок по все территории Российской Федерации. В связи с их результатами в Барнауле до сих пор закрыто около 4 центров. ТОЦ «Гуливер» так же был закрыт, однако по устранению противопожарных нарушений был снова открыт 23 мая.