Зашедшие в вагон вели с собой группу из семи человек, которые внешне были похожи на китайцев.Все члены группы были в защитных масках и при этом кашляли. Группа прошла по всему составу и вышла на следующей станции. В телеграм-канале «Метро Москвы» сообщается, что это была шутка молодых пранкеров. При этом в телеграм-канале отметили, что сейчас шутки про коронавирус неуместны.