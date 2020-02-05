05.02.2020, 21:05
В метро Москвы устроили розыгрыш с химзащитой и кашляющими китайцами
ИА «Ореанда-Новости». В столице пассажиры метро наблюдали, как на станции Александровский сад в вагон зашли два человека в желтых химзащитных комбинезонах, пишет «МК».
Зашедшие в вагон вели с собой группу из семи человек, которые внешне были похожи на китайцев.
Все члены группы были в защитных масках и при этом кашляли. Группа прошла по всему составу и вышла на следующей станции. В телеграм-канале «Метро Москвы» сообщается, что это была шутка молодых пранкеров. При этом в телеграм-канале отметили, что сейчас шутки про коронавирус неуместны.
Зашедшие в вагон вели с собой группу из семи человек, которые внешне были похожи на китайцев.
Все члены группы были в защитных масках и при этом кашляли. Группа прошла по всему составу и вышла на следующей станции. В телеграм-канале «Метро Москвы» сообщается, что это была шутка молодых пранкеров. При этом в телеграм-канале отметили, что сейчас шутки про коронавирус неуместны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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