ИА «Ореанда-Новости». На журфаке в МГУ задержали мужчину с ножом и пистолетом, а затем вызвали ему психиатров.

Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в органах правопорядка.

Сегодня на факультете журналистики в МГУ полицейские задержали мужчину, при котором находился складной нож и пневматический пистолет. На самом факультете информацию уже подтвердили.

Мужчина прошёл охрану по служебному удостоверению. Пресс-секретарь журфака сообщила, что он направлялся на военную кафедру. Однако он не нашёл так никого, поэтому направился на лекцию факультета журналистики. Первый курс, на чью учебную пару пришёл незнакомец, вызвали сотрудников безопасности.

Позже поступил вызов в полицию и скорую. Сотрудники правоохранительных органов доставили мужчину в УВД, а затем вызвали тому психиатров.