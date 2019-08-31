ИА «Ореанда-Новости». В результате изменения климата за последние 12 лет речные паводки в Северо-Западной Европе усилились и стали более частыми, а в Южной и Восточной Европе, напротив, менее вероятными. Такой вывод исследователи сделали на основании уровня реки из 3700 гидрометрических станций в Европе.

Российские учёные из МГУ им. М.В. Ломоносова создали международную базу данных, в которую включены все наводнения, произошедшие в Европе.

Эксперты отмечают, что в Европе эти стихийные бедствия стали более частыми и распространенными, что связано с увеличением экономического ущерба. По их словам, за последние 12 лет в Северо-Западной Европе увеличилось количество осадков осенью и зимой, что привело к увеличению объёма воды в реках региона, в то время как в странах Южной Европы количество осадков уменьшилось, что в среднем привело к уменьшение количества наводнений.

В ходе исследования учёные также обнаружили, что за последние 50 лет в Восточной Европе температура весны увеличивалась каждое десятилетие на один градус Цельсия, что привело к сокращению весенних паводков и увеличению количества экстремальных осадков в летние периоды.