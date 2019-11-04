Об этом информирует руководство района. Владимир Зельдин родился в городе Мичуринске в 1915 году.На торжественном мероприятии присутствовали глава Тамбовской области Александр Никитин и Ростислав Мединский, занимающий должность председателя Российского военно-исторического общества. Также были приглашены на церемонию друзья и коллеги актёра.Александром Никитиным было сказано об исполинской силе личности Владимира Зельдина и его безграничном таланте. По его словам, актёр был неповторим, а талант ему был дан от Бога. Никитин назвал Владимира Зельдина величайшим актёром и патриотом России.Скульптуру, которую установили в сквере неподалеку от местной гостиницы, создал Денис Стритович.