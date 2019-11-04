04.11.2019, 16:06
В Мичуринске прошло мероприятие, посвященное открытию памятника Владимиру Зельдину
ИА «Ореанда-Новости» В городе Мичуринске Тамбовской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию памятника актёру Владимиру Зельдину. Об этом информирует руководство района. Владимир Зельдин родился в городе Мичуринске в 1915 году.
На торжественном мероприятии присутствовали глава Тамбовской области Александр Никитин и Ростислав Мединский, занимающий должность председателя Российского военно-исторического общества. Также были приглашены на церемонию друзья и коллеги актёра.
Александром Никитиным было сказано об исполинской силе личности Владимира Зельдина и его безграничном таланте. По его словам, актёр был неповторим, а талант ему был дан от Бога. Никитин назвал Владимира Зельдина величайшим актёром и патриотом России.
Скульптуру, которую установили в сквере неподалеку от местной гостиницы, создал Денис Стритович.
На торжественном мероприятии присутствовали глава Тамбовской области Александр Никитин и Ростислав Мединский, занимающий должность председателя Российского военно-исторического общества. Также были приглашены на церемонию друзья и коллеги актёра.
Александром Никитиным было сказано об исполинской силе личности Владимира Зельдина и его безграничном таланте. По его словам, актёр был неповторим, а талант ему был дан от Бога. Никитин назвал Владимира Зельдина величайшим актёром и патриотом России.
Скульптуру, которую установили в сквере неподалеку от местной гостиницы, создал Денис Стритович.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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