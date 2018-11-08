‍ИА «Ореанда-Новости». Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила в четверг на брифинге о том, что у США не удастся запугать Россию никакими ультиматумами. А все заявления о санкциях лишь показывают бессилие Вашингтона перед реальными проблемами.

Со слов представителя МИД Марии Захаровой, Москву не пугают заявления официальных лиц США о возможном введении нового пакета санкций в отношении России. Захарова считает, что разговоры об антироссийских санкциях лишь говорят о слабости американских властей принимать решения по вопросам, стоящим на повестке дня.

– Для США это [заявления о санкциях] стало обыденным подходом. К сожалению, он показывает не силу, а слабость, просто бессилие решить стоящие перед США реальные проблемы, реальные проблемы с участием США на международной арене. Это отвлечение внимание от реального бессилия что-либо предпринять по тем вопросам, которые реально стоят на повестке. Естественно, никакими ультиматумами запугать Россию невозможно, – сказала Захарова.

При этом Захарова заявила, что «пугает уровень профессионализма американских деятелей, которые делают подобные заявления». Она напомнила, что в России давно избавились от военно-химического оружия, который ранее был в распоряжении страны. Причём это было надлежащим образом проверено и подтверждено представителями Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Что касается США, то они аналогичные обязательства по уничтожению химоружия до сих пор не выполнили. Захарова отметила, что власти Вашингтона «постоянно откладывают завершение данного процесса».

– Так что американцы свой закон должны применить к самим себе. Мы призываем США так и поступить, в том числе наказать тех в США, кто подталкивает террористов в Сирии к организации провокаций с использованием отравляющих веществ, – заключила дипломат.

США намерены вводить второй пакет санкций в отношении России в соответствии с положениями закона о химическом и биологическом оружии, заявила ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Она также проинформировала Конгресс США о том, что не может подтвердить, выполнила ли Российская Федерация требования, предусмотренные законом о химоружии – избавилась ли от арсенала химоружия.