ИА «Ореанда-Новости». Замглавы МИД заявил, что НАТО должны прекратить пытаться втянуть Москву в «мини-холодную войну».

Заместитель главы российского МИД Александр Грушко считает, что НАТО и Евросоюз должны изменить свою политику по отношению к России. Только после этого можно будет прекратить «мини-холодную войну», заявил Грушко РБК во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Грушко отметил, что Евросоюз и НАТО должны изменить свою политику в отношении Москвы. Альянс продолжает наращивать военный потенциал в восточной Европе, несмотря на то, что это «бессмысленное расходование средств». Настоящая опасность находится на южной периферии.

Однако вместо того, чтобы работать вместе, стороны продолжают вести «мини-холодную войну», подытожил дипломат.



