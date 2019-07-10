ИА «Ореанда-Новости» Авиасообщение с Грузией может быть восстановлено, когда будет намечена положительная динамика в отношениях между странами. Об этом сообщили в МИД РФ, передаёт «Коммерсант».

Собеседник издания отметил, что о возобновлении авиасообщения можно будет вести речь, когда в Грузии прекратится русофобия и нормализуется обстановка, чтобы безопасность российских граждан была гарантирована.

В МИД также отметили, что Москва будет готова вернуться к обсуждению отмены визового режима с Грузией.