ИА «Ореанда-Новости» В отношениях России и Великобритании после выборов британского премьер-министра улучшений не ожидается, заявили в МИД РФ. Как заявил в беседе с РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, Лондон занял политическую линию, которую Россия считает совершенно неприемлемой.

Он также отметил, что Великобритания на данный момент занята внутригосударственными вопросами по поводу выхода из ЕС, поэтому подвижек в отношениях с Москвой ждать не стоит.