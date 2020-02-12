12.02.2020, 12:48
В МИД РФ не подтвердили информацию об ударах по гражданским в Сирии
ИА «Ореанда-Новости». Представитель МИД Владимир Тарабрин сказал, что Дамаском и Москвой не наносятся удары по сирийскому гражданскому населению. От заявляет, что удары наносятся только лишь по формированиям террористов.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сирийские власти и Москва в сирийском Идлибе осуществляют нанесение ударов по мирным жителям.
Тарабрин уточняет, что Россией регулярно заявлялось, что ни Москва, ни вооруженные силы Сирии не осуществляли нанесение ударов по гражданскому населению. По его словам, все удары наносятся по тем, кто, вооружившись, воюют против сирийских властей.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сирийские власти и Москва в сирийском Идлибе осуществляют нанесение ударов по мирным жителям.
Тарабрин уточняет, что Россией регулярно заявлялось, что ни Москва, ни вооруженные силы Сирии не осуществляли нанесение ударов по гражданскому населению. По его словам, все удары наносятся по тем, кто, вооружившись, воюют против сирийских властей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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