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От заявляет, что удары наносятся только лишь по формированиям террористов.Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сирийские власти и Москва в сирийском Идлибе осуществляют нанесение ударов по мирным жителям.По его словам, все удары наносятся по тем, кто, вооружившись, воюют против сирийских властей.