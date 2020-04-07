ИА «Ореанда-Новости». В российском МИД считают, что пандемия сделает человечество ещё более зависимым от интернета. Спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что из коронавируса все страны и человечество выйдут ещё более зависимыми от кибертехнологий.

В ходе онлайн-дискуссии «информационная безопасность и процесс цифровизации: между развитием и опасениями» на площадке клуба «Валдай», Крутских отметил, что теперь перед специалистами встанет цель сделать интернет менее уязвимым и более безопасным.

Также специалист уточнил, что важно, чтобы интернет принадлежал международному сообществу, а не быть чьей-то «частной игрушкой».