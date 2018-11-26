ИА «Ореанда-Новости» В Министерстве иностранных дел России допустили связь ЧП на Азовском море в Керчи с предвыборной компанией Петра Порошенко. В российском министерстве назвали всю ситуацию продуманной провокацией Киева.

Как считает заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин, что провокационные действия кораблей ВМС Украины в Керчи были нацелены на мобилизацию антироссийского настроения Запада, а также для того, чтобы встряхнуть Украину и украинский народ объявлением военного положения. По мнению Карасина, на этом фоне «проще разворачивать свою предвыборную кампанию» президенту Украины Петру Порошенко.

«Очевидно, что это провокация — продуманная по времени, месту и форме. К сожалению, оправдались наши худшие опасения относительно того, что Азовское море выбрано Киевом и Западом как регион, где провокационная активность Украины может дать быстрые, нужные для международного скандала результаты», — сказал Карасин, его слова цитирует РИА Новости.

«Понятны цели — «встряхнуть» Украину объявлением военного положения, мобилизовать антироссийские настроения Запада, ужесточить антироссийские санкции», – пояснил Карасин предполагаемые цели Киева.

Напомним, 25 ноября утром в Керченском проливе были задержаны с применением оружия три украинских корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Они вошли в территориальные воды ​России и игнорировали попытку остановиться, совершая опасный манёвр. Пограничники были вынуждены открыть по ним огонь. В результате были ранены три гражданина Украины, им была оказана медицинская помощь. Кроме того, в Все три украинских суда были доставлены в Керчь.



Военное командование Украины привело соединения и части национальной армии в полную боевую готовность, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении режима военного положения в стране, его утвердил президент Порошенко. Чтобы оно вступило в действие, его должны одобрить депутаты Верховной рады. Заседание по этому вопросу состоится сегодня.

Уже сейчас за неё готово проголосовать 13,4% украинцев. Порошенко с результатом 7% оказался на третьем месте соцопроса вместе с лидером партии «Гражданская позиция» Анатолием Гриценко. Второе место занял шоумен Владимир Зеленский (7,6%).