В документе, который был подготовлен в ведомстве, заявлено что, для того, чтобы оптимизировать расходы федерального бюджета и повысить эффективность работы принудительного исполнения, видится Минфину целесообразным рассмотрение вопроса о том, чтобы внедрить постепенно элементы частного исполнения.В документе заявлено, что сейчас уже имеются частные службы подобного рода, однако они, при том, что сохранится нынешний уровень финансирования, не в состоянии в необходимой мере обеспечить повышение результативности работы системы в целом.