15.01.2020, 08:47
В Минфине РФ одобрили идею создать институт частных приставов
ИА «Ореанда-Новости». В российском Минфине была одобрена идея появления института частных приставов. Об этом заявлено в обзоре, размещенном на портале ведомства.
В документе, который был подготовлен в ведомстве, заявлено что, для того, чтобы оптимизировать расходы федерального бюджета и повысить эффективность работы принудительного исполнения, видится Минфину целесообразным рассмотрение вопроса о том, чтобы внедрить постепенно элементы частного исполнения.
Так, частным приставам на первом этапе разрешат взыскивать долги в пользу юридических лиц.
В документе заявлено, что сейчас уже имеются частные службы подобного рода, однако они, при том, что сохранится нынешний уровень финансирования, не в состоянии в необходимой мере обеспечить повышение результативности работы системы в целом.
В документе, который был подготовлен в ведомстве, заявлено что, для того, чтобы оптимизировать расходы федерального бюджета и повысить эффективность работы принудительного исполнения, видится Минфину целесообразным рассмотрение вопроса о том, чтобы внедрить постепенно элементы частного исполнения.
Так, частным приставам на первом этапе разрешат взыскивать долги в пользу юридических лиц.
В документе заявлено, что сейчас уже имеются частные службы подобного рода, однако они, при том, что сохранится нынешний уровень финансирования, не в состоянии в необходимой мере обеспечить повышение результативности работы системы в целом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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