ИА «Ореанда-Новости». Со следующего в России начнётся реформа в области госуправления, которая приведёт к существенному сокращению количества госслужащих, пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра финансов Татьяну Нестеренко.



По её словам, если этого не сделать, из бюджета придётся выделять дополнительные 100 миллиардов рублей в год. Отмечается, что сокращение пройдёт в два этапа. В результате территориальные органы министерств и ведомств будут преобразованы в филиалы без статуса юрлица и без подразделений.



Будет изменена также и государственную гражданская служба: поменяется для госслужащих система найма, оплата труда и мотивация.