ИА «Ореанда-Новости». Минпросвещения рассказало о средней стоимости питания одного ребёнка в школе.

Информация стала доступной после презентации директора департамента государственной политики в сфере образования Минпросвещения на Всероссийском форуме по общественному здоровью.

По их данным в среднем школьное питание одного учащегося обходится в 113 рублей. 46,46 рублей стоит завтрак, и 66,63 рубля – обед.

В стране свыше 16 миллионов учащихся, из которых одноразовое школьное питание получает всего половина. Более того, больше 300 учебных учреждений и вовсе не оборудованы столовыми или хотя бы буфетами.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о горячем питании учащихся младшей школы, который поможет законодательно закрепить основные положения. Кроме того, он определит понятие «здоровое питание» и некоторые главные принципы предоставления обязательного горячего питания.