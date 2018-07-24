ИА «Ореанда-Новости». Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны разработали новый документ, который вносит некоторые поправки в перечень транспортных средств, подлежащих учету в мирное время в военных комиссариатах. Сообщалось, что гражданский автотранспорт может быть передан военным только в случае введения военного положения в стране. В Министерстве обороны разъяснили информацию об этих изменениях и возможных изъятиях.



24 июля газета «Известия» опубликовала информацию о том, что планируется изменить перечень автомобильной техники, которая может быть передана армии в случае введения в стране военного положения. Изменения предусматривают постановку на учет всех гражданских легковых автомобилей (к легковым относятся авто, где, не считая водителя, предусмотрено ещё восемь пассажирских мест).

В статье газеты уточнялось, что мобилизация личных автомобилей россиян может начаться только в случае объявления в стране военного положения. Такое положение вводится только в условиях внешней агрессии или угрозы нападения на страну другого государства.

Разъясняя это, в Минобороне ещё раз подчеркнули, что никакого изъятия либо других способов конфискации автомобилей у граждан и организаций эти новые изменения не предусматривают.

В ведомстве сообщили, что в российской армии есть достаточное количество штатного автотранспорта, а привлечение дополнительной техники у граждан и юридических лиц для нужд Вооружённых сил страны возможно лишь в исключительных случаях, и эти случаи установлены действующим законодательством. При этом проект приказа лишь уточняет порядок учета в перечне транспортных средств, который ведется в военных комиссариатах.

На данный момент этот проект находится на межведомственном согласовании, и не закончена процедура антикоррупционной экспертизы. В документе могут быть внесены существенные изменения во время проработки.

В проекте звучала информация, что предпочтение при мобилизации гражданских авто будет отдаваться внедорожникам отечественного производства: УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 («Патриот»). Согласно проекту, машина может быть отдана в распоряжение военных только до того момента, пока необходимая техника не поступит на склад.