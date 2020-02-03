Также он сказал, что Минобороны рассчитывает, что будут в войска РФ поставлены 96 ударных вертолёта Ми-28НМ.Сто двенадцать вертолётов были переданы в войска холдингом "Вертолёты России" в 2019 году, заявляет также Криворучко.Накануне Кривочко распространил информацию о том, что военное ведомство сделало заказ на девяносто восемь вертолётов Ми-28НМ.. В дальнейшем планируется поставлять по 16 машин в год.