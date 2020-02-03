03.02.2020, 10:33
В Минобороне заявили, что намерены до 2027 года получить вертолёта
ИА «Ореанда-Новости». Алексеем Криворучко, работающим на должности заместителя министра обороны РФ, сказано, что военное ведомство планирует заполучить 423 современных вертолёта. Также он сказал, что Минобороны рассчитывает, что будут в войска РФ поставлены 96 ударных вертолёта Ми-28НМ.
Сто двенадцать вертолётов были переданы в войска холдингом "Вертолёты России" в 2019 году, заявляет также Криворучко.
Накануне Кривочко распространил информацию о том, что военное ведомство сделало заказ на девяносто восемь вертолётов Ми-28НМ. Андрей Богинский, работающий на должности генерального директора "Вертолётов России", недавно заявил, что в войска будут до конца 2021 года поставлены 18 машин. В дальнейшем планируется поставлять по 16 машин в год.
Сто двенадцать вертолётов были переданы в войска холдингом "Вертолёты России" в 2019 году, заявляет также Криворучко.
Накануне Кривочко распространил информацию о том, что военное ведомство сделало заказ на девяносто восемь вертолётов Ми-28НМ. Андрей Богинский, работающий на должности генерального директора "Вертолётов России", недавно заявил, что в войска будут до конца 2021 года поставлены 18 машин. В дальнейшем планируется поставлять по 16 машин в год.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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