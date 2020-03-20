ИА «Ореанда-Новости». Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу рассказал, как в России пройдёт весенний призыв на срочную службу. Шойгу подчеркнул, что призыв пройдёт по плану.

Глава военного ведомства заявил, что, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса в мире, российский военный призыв пройдёт в установленные законом сроки – с 1 апреля по 15 июля.

Уточняется, что будут приняты все необходимые меры для предотвращения попадания коронавируса в военные части. Так, новобранцы будут проверены на наличие COVID-19 перед отправкой к местам службы. Кроме того, после прибытия в части они будут помещены в карантин.

На данный момент в России зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом. 9 человек успешно вылечились.