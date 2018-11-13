ИА «Ореанда-Новости». Министерстве обороны России отчиталось о состоянии авианосца «Адмирала Кузнецова» после аварии с плавучим доком. В ведомстве сообщили, что повреждения крейсер получил незначительные, а восстановление не изменит сроки ремонта.

Со слов Алексея Рахманова, главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), восстановление повреждений на несущем авианосце «Адмирал Кузнецов» существенно не скажется на сроках планового ремонта корабля. Напомним, речь идёт о повреждениях, которые корабль получил при падении крана на палубу при затоплении плавучего дока.

Также Рахманов ответил в ходе совещания на вопрос первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова, если ли уверенность в том, «что этот инцидент не повлияет на боеготовность, на сроки».

"…Все, что касается повреждений, полученных в результате нештатного погружения дока и связанных с падением механизмов на палубу авианосца, существенного влияния не окажет", — ответил глава ОСК на вопрос первого замминистра обороны.

Напомним, авария произошла в ночь на 30 октября в поселке Росляково в Мурманске, когда 82-й судоремонтный завод (подрядчик) проводил операцию по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", который находился на плановом ремонте.

В этот момент нештатно заполнились цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушёл под воду. В связи с этим на палубу корабля рухнул кран дока, он повредил часть палубы авианосца.

Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве.

Во время ЧП пострадали четыре человека (один оказался в реанимации в крайне тяжёлом состоянии), один человек пропал без вести.

На сайте 82-го судоремонтного завода сообщается, что предприятие является единственным в регионе исполнителем докового ремонта крупнотоннажных кораблей, стратегических атомных подводных лодок, транспортных судов водоизмещением свыше 25 тысяч тонн, так как имеет в наличии плавучий док грузоподъемностью 80 тысяч тонн и площадью стапель-палубы 23 тысячи квадратных метров (ПД-50).