ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что антироссийские санкции стран Запада отрицательно сказались на сроках поставки оружия российского производства за рубеж. Он отметил, что в первую очередь это затронуло те виды вооружения, при производстве которых российские предприятия по условиям заказчиков используют комплектующие, которые изготавливаются вне страны.

Фомин, тем не менее, упомянул и о положительном воздействии санкций на отрасль: введённые ограничения стимулировали российские компании либо реанимировать давно остановленные производства, либо организовывать новые.

Замминистра подчеркнул, что, даже невзирая на санкции, Россия по-прежнему удерживает второе место на мировом рынке поставок вооружения, военной и специальной техники.