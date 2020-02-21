21.02.2020, 11:49
В Минобороны приняли решение приобрести служебный автомобиль за 30 миллионов рублей
ИА «Ореанда-Новости». Министерством обороны РФ был объявлен тендер на приобретение легкового автомобиля. Информация о тендере появилась на портале госзакупок. Речь идёт об автомобиле бизнес-класса, который будут использовать для того, чтобы обеспечить служебную деятельность.
Сообщается, что машина будет приобретена на средства из бюджета. Сумма контракта составляет тридцать миллионов рублей. Какую именно машину хотят приобрести за эту сумму, не говорится. Аукцион будет проходить в закрытом формате.
Сообщается, что машина будет приобретена на средства из бюджета. Сумма контракта составляет тридцать миллионов рублей. Какую именно машину хотят приобрести за эту сумму, не говорится. Аукцион будет проходить в закрытом формате.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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