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Речь идёт об автомобиле бизнес-класса, который будут использовать для того, чтобы обеспечить служебную деятельность.Сумма контракта составляет тридцать миллионов рублей. Какую именно машину хотят приобрести за эту сумму, не говорится. Аукцион будет проходить в закрытом формате.