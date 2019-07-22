ИА «Ореанда-Новости» Министерство обороны России опровергло сведения об атаке самолётов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ на рынок в Сирии.

В сообщении военного ведомства указано, что «заявления анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации «Белые каски» о якобы (имевшем место) нанесении самолётами ВКС России удара по рынку в населенном пункте Мааррат ан-Нууман (провинция Идлиб) – фейк». Российские военные подчеркнули, что авиация не выполняла никаких задач в указанном районе.

В частности, французский телеканал France 24 привёл информацию, что в результате авианалёта на овощной рынок, расположенный на северо-западе ближневосточной республики, погибли 19 человек, в том числе 16 гражданских лиц, и как минимум 45 человек получили ранения.