ИА «Ореанда-Новости». Минобороны США подтвердили «перехват» американскими военными российской колонны в Сирии.

В российском Министерстве обороны подтвердили факт «перехвата» США российской колонны, который произошёл 14 месяцев назад. В министерстве заявили, что этот случай один из примеров эффективного взаимодействия военных двух стран.

На данный момент между военнослужащими России и США сложились абсолютно профессиональные отношения. Если происходят какие-либо несогласованные действия, то проблемы всё равно быстро решаются усилиями обеих сторон, отметили в Минобороны РФ.



Искусственное нагнетание обстановки отдельных лиц Пентагона лишь мешает военным делать их работу, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в СМИ появились сообщения от ряда американских представителей, которые рассказывали о случае «перехвата», который произошёл более года назад.