ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин высоко оценил военно-политическое взаимодействие с Турцией. «Наши отношения находятся… на подъёме. По всем возможным направлениям – и в политике, и в экономике, и, конечно же, в военном, военно-техническом сотрудничестве», – сообщил он.

Москва и Анкара, по словам замминистра, успешно взаимодействуют в том числе и в Сирии.

В отношении вопроса о поставках в турецкую армию российского ракетного комплекса С-400 Фомин выразил «восхищение такой очень активной позицией… турецких партнёров». «Они проявили потрясающую твердость духа, несгибаемость несмотря на мощнейшее давление США», – отметил генерал-полковник.

Ранее турецкие власти сообщили о том, что она не намерена отказываться от закупки С-400. Администрация США заявила, что российское оружие несовместимо со стандартами НАТО и что в случае приобретения С-400 на страну будут наложены санкции.