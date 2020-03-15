15.03.2020, 08:37
В Минобре Башкирии подтвердили ввод запрета на смартфоны для школьников
ИА «Ореанда-Новости». В Башкирии в пилотном режиме вступит в силу проект «Школа без смартфонов», который был утверждён на втором форуме образования.
Теперь школьники и учителя будут иметь ограниченный доступ к своим гаджетам. В Министерстве Образования считают, что эти меры повысят уровень «цифровой гигиены» в учебных учреждениях и смогут повысить успеваемость школьников.
В связи с этим была создана памятка для родителей и преподавателей, которая поможет с профилактикой пагубных эффектов от мобильных устройств, влияющих для здоровья и процесса обучения детей.
Теперь школьники и учителя будут иметь ограниченный доступ к своим гаджетам. В Министерстве Образования считают, что эти меры повысят уровень «цифровой гигиены» в учебных учреждениях и смогут повысить успеваемость школьников.
В связи с этим была создана памятка для родителей и преподавателей, которая поможет с профилактикой пагубных эффектов от мобильных устройств, влияющих для здоровья и процесса обучения детей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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