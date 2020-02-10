ИА "Ореанда-Новости". По заявлению нового министра образования и науки Валерия Фалькова, приказ, вводивший жесткий регламент общения российских учёных с зарубежными коллегами отменён.

Упоминание о довольно суровом законодательном акте появилось в августе минувшего года на сайте издания "Троицкий Вариант". Документ был подписан предыдущим министром Михаилом Котюковым и датировался февралём 2019 г.

Среди наиболее примечательных пунктов приказа запрет на контакты с заграничными коллегами в нерабочее время без разрешения начальства. Также приказ предписывал, чтобы на любых официальных встречах с иностранными учёными присутствовало как минимум двое российских.

Известно, что в ноябре в Министерство образования и науки поступило обращение от общего собрания Российской академии наук с просьбой отменить приказ.