10.02.2020, 16:55
В Минобрнауки отменён приказ, ограничивавший общение учёных с иностранцами
ИА "Ореанда-Новости". По заявлению нового министра образования и науки Валерия Фалькова, приказ, вводивший жесткий регламент общения российских учёных с зарубежными коллегами отменён.
Упоминание о довольно суровом законодательном акте появилось в августе минувшего года на сайте издания "Троицкий Вариант". Документ был подписан предыдущим министром Михаилом Котюковым и датировался февралём 2019 г.
Среди наиболее примечательных пунктов приказа запрет на контакты с заграничными коллегами в нерабочее время без разрешения начальства. Также приказ предписывал, чтобы на любых официальных встречах с иностранными учёными присутствовало как минимум двое российских.
Известно, что в ноябре в Министерство образования и науки поступило обращение от общего собрания Российской академии наук с просьбой отменить приказ.
Упоминание о довольно суровом законодательном акте появилось в августе минувшего года на сайте издания "Троицкий Вариант". Документ был подписан предыдущим министром Михаилом Котюковым и датировался февралём 2019 г.
Среди наиболее примечательных пунктов приказа запрет на контакты с заграничными коллегами в нерабочее время без разрешения начальства. Также приказ предписывал, чтобы на любых официальных встречах с иностранными учёными присутствовало как минимум двое российских.
Известно, что в ноябре в Министерство образования и науки поступило обращение от общего собрания Российской академии наук с просьбой отменить приказ.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии