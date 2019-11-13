Будут также предусмотрены налоговые льготы для тех, кто сдаёт вторичное сырье. Об этих шагах сообщили РИА Новости в ведомстве.Недавно к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину организацией Greenpeace было создано письменное обращение, в котором написано о мерах, которые позволят сократить использование пластика. В ведомстве сообщили, что письмо пока не было получено, но рассказали о том, каким образом в Минприроде хотят бороться с пластиком.Заявлено, что предложенные Минприродой меры направлены на то, чтобы обеспечить максимальное возвращение в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов. Также в Минприроде озабочены тем, чтобы минимизировать объёмы захоронения отходов от использования пластиковых товаров.