13.11.2019, 07:07
В Минприроде рассказали о методе борьбы с пластиком
ИА «Ореанда-Новости». Минприродой РФ создана концепция по борьбе с пластиком. Согласно ей, производитель должен будет в полном размере оплачивать утилизацию товаров. Будут также предусмотрены налоговые льготы для тех, кто сдаёт вторичное сырье. Об этих шагах сообщили РИА Новости в ведомстве.
Недавно к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину организацией Greenpeace было создано письменное обращение, в котором написано о мерах, которые позволят сократить использование пластика. В ведомстве сообщили, что письмо пока не было получено, но рассказали о том, каким образом в Минприроде хотят бороться с пластиком.
Заявлено, что предложенные Минприродой меры направлены на то, чтобы обеспечить максимальное возвращение в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов. Также в Минприроде озабочены тем, чтобы минимизировать объёмы захоронения отходов от использования пластиковых товаров.
Недавно к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину организацией Greenpeace было создано письменное обращение, в котором написано о мерах, которые позволят сократить использование пластика. В ведомстве сообщили, что письмо пока не было получено, но рассказали о том, каким образом в Минприроде хотят бороться с пластиком.
Заявлено, что предложенные Минприродой меры направлены на то, чтобы обеспечить максимальное возвращение в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов. Также в Минприроде озабочены тем, чтобы минимизировать объёмы захоронения отходов от использования пластиковых товаров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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