ИА «Ореанда-Новости». Денис Храмов, замглавы Минприроды, рассказал в интервью ТАСС о том, какое будущее ждёт рынок обращения с отходами, и прокомментировал реформу этого рынка, которая стартовала 1 января текущего года. Также представитель ведомства назвал регионы России с лучшими показателями раздельного сбора мусора.

Денис Храмов заявил, что ежегодный оборот рынка обращения с мусором в стране составляет, при «грубой оценке», примерно 200 млрд рублей. По прогнозам, этот рынок будет расти.

С 1 января 2019 года в России началась реформа рынка обращения с отходами. Основная задача - сделать этот рынок транспарентным. Так, если раньше вывозом коммунальных отходов занимались различные организации по договору с управляющими компаниями, сегодня эта ответственность возложена на региональных операторов. Операторы обслуживают территории по договорам, заключённым с правительствами субъектов федерации. Обслуживание включает в себя все этапы - от собственно вывоза отходов до ликвидации нелегальных свалок.

Денис Храмов сообщил, что, оценивая ежегодный оборот рынка обращения с мусором в России, в Минприроды исходят из примерной цифры 70 млн тонн отходов за год. Реформа позволит уничтожить «серые» схемы, а также определить реальные размеры рынка.

В год потребление растёт на 2% и, соответственно, увеличивается количество обращаемых отходов. Но в Минприроды поставили задачу сократить количество захораниваемого мусора. Он должен всё больше вовлекаться во вторичный оборот. То есть рост образования отходов не должен привести к увеличению их захоронения - напротив, должны окупаться вложения регионального оператора в сортировку и утилизацию.

Заместитель главы Минприроды также рассказал, что на сегодня лучшие результаты в области раздельного сбора мусора показывают Удмуртия, Мордовия, из городов - Пермь и Новокузнецк. Активно развивается эта система и в Подмосковье. Денис Храмов сказал, что процент регионов, в которых практикуется раздельный сбор мусора, со временем будет увеличиваться.