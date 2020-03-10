ИА «Ореанда-Новости». В Минпросвещения перечислили факторы, которые помогут повысить качество российского образования.

Так, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что для повышения качества образования в России нужно уделять больше времени отстающим детям. Одно из основных направлений работы министерства – работа с талантливыми детьми. Однако необходимо углубить работу с теми, кто испытывает трудности с обучением.

Как отметил Кравцов, национальный проект поставил перед министерством задачу войти в десятку стран мира по качеству школьного образования.

Кроме того министр рассказал, что Роспотребнадзор проанализировал каждую школу на наличие детей с проблемами с обучением. Теперь школы разделены на три категории, которые помогают специалистам качественнее оказывать поддержку образовательным учреждениям.