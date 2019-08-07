Он рассказал, что можно выделить от пять о семи уровней владения русским языком. Уровень будет указан в сертификате, который получит экзаменуемый. Например, в IELTS выделяют уровни: начальный (A1, A2), средний (B1, B2) и продвинутый (C1, C2).IELTS (International English Language Testing System) - международная система оценки владения английским языком. Сертификаты экзамена признают правительства англоговорящих стран, вузы и частные компании.