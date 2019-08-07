07.08.2019, 15:58
В Минпросвете предлагают ввести IELTS для русского языка
ИА «Ореанда-Новости». В России могут ввести международный экзамен на владение русским языком - по аналогии с экзаменом IELTS, который показывает уровень владения английским пишет «Интерфакс» со ссылкой на замминистра просвещения Павла Зеньковича.
Он рассказал, что можно выделить от пять о семи уровней владения русским языком. Уровень будет указан в сертификате, который получит экзаменуемый. Например, в IELTS выделяют уровни: начальный (A1, A2), средний (B1, B2) и продвинутый (C1, C2).
IELTS (International English Language Testing System) - международная система оценки владения английским языком. Сертификаты экзамена признают правительства англоговорящих стран, вузы и частные компании.
Он рассказал, что можно выделить от пять о семи уровней владения русским языком. Уровень будет указан в сертификате, который получит экзаменуемый. Например, в IELTS выделяют уровни: начальный (A1, A2), средний (B1, B2) и продвинутый (C1, C2).
IELTS (International English Language Testing System) - международная система оценки владения английским языком. Сертификаты экзамена признают правительства англоговорящих стран, вузы и частные компании.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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