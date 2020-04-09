Об этом уведомил Джамбулат Хатуов, работающий в Минсельхозе на должности первого замглавы, говорится в публикации РИА Новости.В начале года в ведомстве заявили, что прогнозируют в России урожай зерна в нынешнем году в районе 125,3 миллиона тонн. Хатуовым было сделано заявление, что на текущий момент сохраняется данный прогноз.