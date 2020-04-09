09.04.2020, 12:05
В Минсельхозе не изменили прогноз по урожаю зерна в РФ в 2020 году
ИА «Ореанда-Новости». В российском Минсельхозе не изменили прогноз относительно урожая зерна в РФ в текущем году на уровне 125,3 миллиона тонн. Об этом уведомил Джамбулат Хатуов, работающий в Минсельхозе на должности первого замглавы, говорится в публикации РИА Новости.
В начале года в ведомстве заявили, что прогнозируют в России урожай зерна в нынешнем году в районе 125,3 миллиона тонн. Хатуовым было сделано заявление, что на текущий момент сохраняется данный прогноз.
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В начале года в ведомстве заявили, что прогнозируют в России урожай зерна в нынешнем году в районе 125,3 миллиона тонн. Хатуовым было сделано заявление, что на текущий момент сохраняется данный прогноз.
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Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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