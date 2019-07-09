09.07.2019, 11:45
В Минсельхозе рассказали, чем грозит массовая гибель пчёл в России
ИА «Ореанда-Новости» Массовая гибель пчёл на российских пасеках наносит серьёзный материальный ущерб отрасли пчеловодства. Об этом говорится в сообщении на сайте Минсельхоза.
Ранее сообщалось, что ряде российских регионов зафиксирована массовая гибель насекомых. Как полагают специалисты, такая ситуация могла сложиться из-за нарушений правил применения пестицидов и других химикатов. Во всех регионах, гпогибают пчёлы, ведётся мониторинг ситуации, а также организована проверка отрасли.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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