ИА «Ореанда-Новости» Массовая гибель пчёл на российских пасеках наносит серьёзный материальный ущерб отрасли пчеловодства. Об этом говорится в сообщении на сайте Минсельхоза.

Ранее сообщалось, что ряде российских регионов зафиксирована массовая гибель насекомых. Как полагают специалисты, такая ситуация могла сложиться из-за нарушений правил применения пестицидов и других химикатов. Во всех регионах, гпогибают пчёлы, ведётся мониторинг ситуации, а также организована проверка отрасли.