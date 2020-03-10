ИА «Ореанда-Новости». Минсельхоз объяснил, как скачок курсов валют по отношению к рублю повлияет на цены на продукты. В министерстве отметили, что на основные виды продуктов не ожидаются.

В сообщении ведомства отметили, что импортная доля в отечественной продукции является незначительной. Кроме того по стране заблаговременно был обеспечен высокий уровень подготовки к сезонным полевым работам. Также уже закуплены необходимые категории товаров для проведения весенней кампании.

Однако некоторый рост возможен на продукцию, которая не может выращиваться на территории России из-за природных условий, подчеркнули в Минсельхозе.