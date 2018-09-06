ИА «Ореанда-Новости». Россиянкам хотят предоставить возможность ходить на работу с детьми, для этого в зданиях организаций специально оборудуют детские комнаты. По мнению Министерства труда и социальной защиты, такие нововведения будут способствовать занятости женщин.



В Минтруда ждут предложения от работодателей, как можно воплотить эту идею, пункт по созданию детских комнат в офисах внесён в национальный проект «Демография». При этом в бизнес-сообществе считают, что на открытие таких детских комнат логично предоставить субсидии, сообщают «Известия».

К 1 июля следующего года Минфин намерен получить от сообществ предпринимателей дельные предложения о том, как можно организовать уход за дошколятами в помещениях работодателей. Об этом говорится в рабочей версии документа, который был направлен в регионы.

Однако в документе не сказано, что организация детских комнат должна быть обязательной в организациях и предприятиях. Но она может способствовать занятости женского населения страны. Согласно плану Минтруда, к 2024 году работать должны 68,5 процентов мам с детьми дошкольного возраста. В конце прошлого года этот показатель составлял 65,8 процентов.

В комитете по социальному развитию и трудовым отношениям «Опоры России» отмечают, что наиболее востребованы могут быть комнаты, которые будут принимать малышей на срок до четырех часов, так как многие женщины с детьми работают неполный рабочий день.

Председатель комитета Наталия Ушакова выразила надежду, что открыть детские комнаты смогут государственные учреждения, где обычно персонал составляет около 100 человек, а также крупные компании с большими офисами и торговыми площадями.

А председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что организовать детскую комнату, которая бы соответствовала всем санитарным нормам и регламентам, можно только на этапе создания инфраструктуры предприятия. Она отметила, что работодателям было бы намного эффективнее компенсировать родителям затраты на частный детский сад, если в муниципальном детсаду для них места не хватило.