ИА «Ореанда-Новости». По прогнозам Министерства труда и соцзащиты РФ, в 2019 году темп роста зарплаты в России может составить чуть более шести процентов.

Как рассказала Любовь Ельцова, заместитель министра труда и соцзащиты на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России, в 2019 году в России ожидается показатель прироста зарплаты 6,1 процента. С её слов в 2020 году прирост должен составить 5,4 процента, а в 2021 году ожидается 6,6 процента.

Чуть ранее замминистра Ельцова информировала, что согласно данным Росстата, реальный рост реальной зарплаты россиян за девять месяцев текущего года составил 8,4 процента, при этом номинальная зарплата за этот период выросла на 11,1 процента.

При этом с 1 октября следующего года запланирована индексация заработной платы работникам, не подпавшим под действие майских указов президента РФ Владимира Путина от 2012 года. Индексация составит 4,3 процента, уточнила Ельцова. В 2020 году индексация для этой категории работников составит 3,8 процента, 2021 году – 4 процента, сказала она.

С 1 января 2018 для категории работников, которые не попали под майское повышение зарплат, получили повышение на 4 процента. Это касалось сотрудников МЧС, ветеринаров, административно-управленческий персонал. В обще сложности под повышение попадали 5 млн бюджетников.

В майские указы президента РФ от 2012 года по повышению заработной платы отдельным категориям работников вошли сотрудники учреждений здравоохранения, образования, культуры, научные и социальные работники.

Регионы-рекордсмены по повышению зарплат:

Любовь Ельцова также рассказала на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов, какие регионы России лидируют по темпу роста заработных плат.

«Лидеры по темпам у нас Забайкальский край и Омская область - 114,1%, то есть выше среднероссийского, и Кемеровская область - 114,8%», – рассказала замминистра.