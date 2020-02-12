12.02.2020, 12:29
В Минтруда считают бедность наиболее острой проблемой в РФ
ИА «Ореанда-Новости». Антон Котяков, работающий на должности руководителя Минтруда, сказал, что снижение рождаемости и бедность представляют собой в РФ наиболее острые проблемы.
Государственный деятель в своем ответе на вопрос о самых острых социальных проблемах в стране заявил, что одной из главных проблем в России является бедность. По его словам, в России достаточно высокий уровень бедности, который необходимо ставить во главу всех ключевых направлений деятельности ведомства.
Также Котяковым заявлено о важности темы снижения рождаемости. Рассказывая о решении проблемы бедности, государственный деятель сказал, что оно имеет комплексный характер и сообщил, что необходимо работать над тем, чтобы повысить уровень доходов конкретных граждан.
Государственный деятель в своем ответе на вопрос о самых острых социальных проблемах в стране заявил, что одной из главных проблем в России является бедность. По его словам, в России достаточно высокий уровень бедности, который необходимо ставить во главу всех ключевых направлений деятельности ведомства.
Также Котяковым заявлено о важности темы снижения рождаемости. Рассказывая о решении проблемы бедности, государственный деятель сказал, что оно имеет комплексный характер и сообщил, что необходимо работать над тем, чтобы повысить уровень доходов конкретных граждан.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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