.

Государственный деятель в своем ответе на вопрос о самых острых социальных проблемах в стране заявил, что одной из главных проблем в России является бедность.Также Котяковым заявлено о важности темы снижения рождаемости. Рассказывая о решении проблемы бедности, государственный деятель сказал, что оно имеет комплексный характер и сообщил, что необходимо работать над тем, чтобы повысить уровень доходов конкретных граждан.