ИА «Ореанда-Новости». Российский Минтруд представил проект приказа, который устанавливает средний размер прожиточного минимума на душу населения за IV квартал 2019 года в размере 10 609 рублей, пишет «МК».



Так, для трудоспособного населения предлагается цифра 11 510 рублей, для пенсионеров — 8 788 рублей, а для детей - 10 383 рублей.



Предлагаемый размет прожиточного минимума меньше, чем был установлен ранее. В министерстве объяснили это тем, что значительная часть продуктов, на основании которых подсчитывается размер, подешевела.



Как утверждается, в среднем по России значительно подешевели картофель, капуста, морковь, свёкла, репчатый лук и сахар-песок, в то время как незначительно подорожали лишь молочные и некоторые мясные продукты.