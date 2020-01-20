20.01.2020, 13:47
В Минтруде проинформировали о снижении числа официально безработных граждан РФ
ИА «Ореанда-Новости». Если сравнивать с январем 2019 года, на 1,1 процента снизилось число официально безработных граждан РФ. О снижении в России числа безработных рассказали в пресс-службе Минтруда.
В сообщении сказано, что 663,3 тысяч человек составила на середину января 2020 года численность граждан, которые зарегистрированы в органах службы занятости. В январе 2019 года в органах службы занятости отметились 670,6 тысяч россиян.
По информации, предоставленной ведомством, от численности рабочей силы 0,9 процента составил на середину января этого года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России.
В сообщении сказано, что 663,3 тысяч человек составила на середину января 2020 года численность граждан, которые зарегистрированы в органах службы занятости. В январе 2019 года в органах службы занятости отметились 670,6 тысяч россиян.
По информации, предоставленной ведомством, от численности рабочей силы 0,9 процента составил на середину января этого года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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