В сообщении сказано, что 663,3 тысяч человек составила на середину января 2020 года численность граждан, которые зарегистрированы в органах службы занятости. В январе 2019 года в органах службы занятости отметились 670,6 тысяч россиян.По информации, предоставленной ведомством, от численности рабочей силы 0,9 процента составил на середину января этого года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России.