ИА «Ореанда-Новости». Министерство труда объяснило порядок досрочного выхода на пенсию при потере работы.

Об этом сообщила «Российская Газета».

Минтруд рассказал, что для досрочного выхода на пенсию гражданам нужно иметь 25 лет стажа для мужчин и 20 лет для женщин.

ПФР также пояснил, что выйти на досрочную пенсию можно за два года до наступления обычной. Также, необходима регистрация безработного сразу же после увольнения с работы.

К потенциальному пенсионеру предъявляются такие же требования, как и к обычному безработному. Он должен проявлять заинтересованность в поиске работы и встречаться с возможными работодателями. Кроме того, при появлении возможности обучения по профессии, будущий пенсионер должен соглашаться и пройти его.

Только после провала в поисках работы, центр занятости может предложить безработному досрочный выход на пенсию.