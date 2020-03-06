ИА «Ореанда-Новости». В пресс-службе Минтруда объяснили, как оплачиваются больничные, взятые из-за карантина. В ведомстве заявили, что такой больничный оплачивается так же, как и по болезни.

Это значит, что если работник выходит на больничный, то он получает от работодателей равную оплату, которая не зависит от того, произошло это по болезни или из-за карантина.

Также в Минтруде напомнили, что российские власти предпринимают всевозможные меры для предупреждения и остановки распространения коронавируса, поэтому нет причин менять что-либо в оплате больничных.

Ранее депутат Госдумы Андрей Ветлужский предложил увеличить выплаты по больничным тем, кто будет направлен на больничный из-за карантина.