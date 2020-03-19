ИА «Ореанда-Новости». Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян призвал россиян, которые вынуждены соблюдать режим самоизоляции, сократить суточный рацион на 200-300 калорий, пишут «Известия».



Специалист отметил, что для фигуры резкое снижение физической активности может быть опасно. Эксперт отметил, что, судя по тележкам в супермаркетах, многие граждане садятся на «очень рискованную углеводную диету».



А глава правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин заметил, что во время самоизоляции может вырасти потребление алкоголя.