28.08.2019, 16:15
В Минздраве допустили появление профессии «дизайнер внешности»
ИА «Ореанда-Новости». В России в будущем, возможно, появятся специалисты нового профиля – дизайнеры-архитекторы внешности, пишет RNS.
Об этом рассказала главный внештатный специалист-пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова. Она отметила, что новая специализация может появиться в области пластической хирургии.
Мантурова добавила, что сейчас всё чаще у людей возникает потребность в таком специалисте. Она подчеркнула, что новый образовательный стандарт позволит скоро тщательнее подумать над этой темой.
Об этом рассказала главный внештатный специалист-пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова. Она отметила, что новая специализация может появиться в области пластической хирургии.
Мантурова добавила, что сейчас всё чаще у людей возникает потребность в таком специалисте. Она подчеркнула, что новый образовательный стандарт позволит скоро тщательнее подумать над этой темой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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