ИА «Ореанда-Новости». В России в будущем, возможно, появятся специалисты нового профиля – дизайнеры-архитекторы внешности, пишет RNS.

Об этом рассказала главный внештатный специалист-пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова. Она отметила, что новая специализация может появиться в области пластической хирургии.

Мантурова добавила, что сейчас всё чаще у людей возникает потребность в таком специалисте. Она подчеркнула, что новый образовательный стандарт позволит скоро тщательнее подумать над этой темой.