Об этом рассказала главный внештатный специалист-пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова. Она отметила, что новая специализация может появиться в области пластической хирургии.Мантурова добавила, что сейчас всё чаще у людей возникает потребность в таком специалисте. Она подчеркнула, что новый образовательный стандарт позволит скоро тщательнее подумать над этой темой.