ИА «Ореанда-Новости». Главный внештатный эпидемиолог Минздрава допустил скорый пик заболеваемости коронавирусом. Николай Брико заявил, что пик заболеваемости COVID-19 может наступить в ближайшее время. Об этом сообщает «РИА Новости».

Брико отметил, что ещё какое-то время количество больных будет расти, однако после пика начнёт уменьшаться. Это должно произойти благодаря жёстким мерам российского правительства.

Также эпидемиолог добавил, что коронавирус особенно устойчив в холодное время года. Поэтому он считает, что уже в апреле или мае активность вируса должна снизиться.

В настоящее время известно о 2 337 случаях заражения коронавирусом в России. Из них 121 человек выздоровел.