ИА «Ореанда-Новости». Минздрав готов к инициативам по запрету детского шампанского.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на замглавы Минздрава Олега Салагая.

Минздрав готов к тому, чтобы выслушать идеи и проекты по запрету детского шампанского. Вопрос доступности безалкогольной продукции для детей уже обсуждался с экспертами.

Детский алкоголь, пусть и бутафорский, создаёт неверное впечатление. Он размывает границы и действует на несовершеннолетних как реклама спиртовой продукции. Инициативу о запрете предложил психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

Предложение поддержал проект «Трезвая Россия». Салагай заметил, что такие идеи нужно принимать с осторожностью и тщательностью. Кроме того, вопрос должен обязательно быть выставлен на общественное обсуждение.