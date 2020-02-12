ИА «Ореанда-Новости»Дмитрий Костенников, работающий на должности замминистра здравоохранения РФ, проинформировал о намерении ведомства рассмотреть возможность заморозить цены на медицинские маски. 

Чиновник на пресс-конференции в ОНФ заявил, что в случае выявления отсутствия масок в конкретных аптеках в регионах, министерство здравоохранения будет принимать меры для ликвидирования этого дефицита. 

Костенников утверждает, что будут приняты меры, аналогичные мерам, направленным на обеспечение населения продуктами питания в случае катастроф и ЧС. 

По его словам, в ведомстве идут обсуждения возможности закладки определённого резерва в резерв государства. Он отмечает, что это даст возможность в случае необходимости в будущем ликвидировать дефицит медицинских масок и возможные колебания их стоимости.