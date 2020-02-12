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Чиновник на пресс-конференции в ОНФ заявил, что в случае выявления отсутствия масок в конкретных аптеках в регионах, министерство здравоохранения будет принимать меры для ликвидирования этого дефицита.По его словам, в ведомстве идут обсуждения возможности закладки определённого резерва в резерв государства. Он отмечает, что это даст возможность в случае необходимости в будущем ликвидировать дефицит медицинских масок и возможные колебания их стоимости.