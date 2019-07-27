ИА «Ореанда-Новости» Главный специалист министерства здравоохранения России по инфекционным болезням Елена Малинникова рассказала, какие заболевания наиболее опасны для взрослых жителей страны.

На первом месте – гепатит. «Это одна из первых наших проблем, хотя в настоящий момент семимильными шагами идут исследования современных методов лечения», – заявила Малинникова. По её словам, борьба с распространением данной болезни идёт «полным ходом».

В качестве второй по степени опасности инфекционной болезни специалистка назвала корь. Несмотря на вакциноуправляемость данного заболевания, количество заболевших в России увеличивается.

На третьем месте – вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который представляет собой, по словам Малинниковой, «ещё не решённую, но решаемую проблему».