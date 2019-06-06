ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра здравоохранения России Елена Бойко во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявила, что приоритетными целями в области развития цифровых технологий в здравоохранении должны стать удаление из медицины воздействия человеческого фактора, разработка и внедрение в профильное программное обеспечение единых клинических рекомендаций, а также оцифровка всех медицинских документов.

В отношении первого из данных направлений замминистра сказала: «Мы не говорим сегодня ни в коем случае о том, что у нас медицина будет без врачей, мы говорим, что от врача нужно убрать максимально некую рутинную деятельность, которую может делать машина, а врач будет заниматься непосредственно своей деятельностью – лечением, продумыванием».

По поводу медицинских компьютерных программ Бойко отметила, что по всем направлениям медицинской работы профессиональное сообщество должно записать единые во всей стране алгоритмы лечения. «…Разработчики, вернее Минздрав… должен это оцифровать и погрузить в медицинские системы, чтобы это действительно сопровождало действия врача», – сказала представительница министерства.