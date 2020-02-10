10.02.2020, 14:09
В Минздраве подсчитали "тихих алкоголиков"
ИА «Ореанда-Новости». Евгений Брюн, работающий внештатным наркологом Минздрава, проинформировал, какой процент россиян можно причислить к "скрытым алкоголикам".
По словам эксперта, злоупотребляют алкоголем в любой популяции порядка трети населения. По его словам эти люди не идут к врачам и наркологам.
Врач говорит, что у многих "скрытых алкоголиков" останавливается сердце и они умирают. Брюн утверждает, что многих смертей можно было бы избежать, если бы эти люди вовремя обратились за помощью к врачам и перестали пить.
На телепередаче НТВ "Поздняков" специалист заявил что, про человека, употребляющего каждый день на протяжении месяца 50 миллилитров крепкого алкоголя, можно сказать, что он злоупотребляет алкоголем.
Врач отмечает, что среди тех, кто употребляет алкоголь, в четыре раза больше мужчин, чем женщин. По словам специалиста, это объясняется тем, что у мужчин более обострённая потребность менять своё психическое состояние.
По словам эксперта, злоупотребляют алкоголем в любой популяции порядка трети населения. По его словам эти люди не идут к врачам и наркологам.
Врач говорит, что у многих "скрытых алкоголиков" останавливается сердце и они умирают. Брюн утверждает, что многих смертей можно было бы избежать, если бы эти люди вовремя обратились за помощью к врачам и перестали пить.
На телепередаче НТВ "Поздняков" специалист заявил что, про человека, употребляющего каждый день на протяжении месяца 50 миллилитров крепкого алкоголя, можно сказать, что он злоупотребляет алкоголем.
Врач отмечает, что среди тех, кто употребляет алкоголь, в четыре раза больше мужчин, чем женщин. По словам специалиста, это объясняется тем, что у мужчин более обострённая потребность менять своё психическое состояние.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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