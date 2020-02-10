По словам эксперта, злоупотребляют алкоголем в любой популяции порядка трети населения. По его словам эти люди не идут к врачам и наркологам.Врач говорит, что у многих "скрытых алкоголиков" останавливается сердце и они умирают. Брюн утверждает, что многих смертей можно было бы избежать, если бы эти люди вовремя обратились за помощью к врачам и перестали пить.Врач отмечает, что среди тех, кто употребляет алкоголь, в четыре раза больше мужчин, чем женщин. По словам специалиста, это объясняется тем, что у мужчин более обострённая потребность менять своё психическое состояние.